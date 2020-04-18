2020/04/18 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم السبت ، ان ارصفة موانئ العراق استقبلت بواخر تجارية محملة بأكثر من (40) الف طن سكر ومواد غذائية واستهلاكية اخرى لصالح وزارة التجارة لتعزيز مفردات البطاقة التموينية.وقال لعيبي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”أكد على ضرورة أن تكون الموانئ وملاكاتها وأرصفتها على اتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل يعلن استقبال بواخر محملة بأكثر من (40) الف طن لصالح التجارة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل يعلن استقبال بواخر محملة بأكثر من (40) الف طن لصالح التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).