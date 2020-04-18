تغيرات بالجملة تطرأ على اللجان العاملة في اتحاد الكرة العراقي

2020/04/18 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادواصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم السبت ، سلسلة اجتماعاتها المتواصلة عبر الدائرة الالكترونية برئاسة اياد بنيان، وبحضور الاعضاء كافة، والامين العام، وخرجت بجملة من القرارات التي تتعلق بهيكلية وتنظيم لجان الاتحاد كافةوذكر بيان للهيئة تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه " تقرر تسمية (شامل كامل محمد) رئيس اللجنة الفنية والتطوير، وعضوية كل من "1- الخبير داود سلمان العزاوي 2- د.أكرم عبد الواحد محمد أمين .3- د.ذوالفقار صالح عبدالحسين .4- د.وسام نجيب صليوة 5- رافد سالم". واضاف البيان انه " تقرر تسمية (علاء عبدالقادر نعمة) رئيس لجنة الحكام المركزية، وعضوية كل من 1- محمد سليم .2- رعد سليم .3- حازم حسين .4- محمود نور الدين .5- د.محمد كاظم عرب .6- أحمد خضير .7- سيروان سلمان .8- سبهان أحمد" .و تسمية (كاظم عودة) مديراً لدائرة الحكام، وعضوية كل من" 1- د.سمير مهنا .2- د.نجاح رحم" . وتابع البيان " وتتضمن اللجنة الرئيسية عدة أقسام، وتشرف عليها مجموعة من الحكام، وتشمل : أ‌- القسم الفني، ويتألف من : 1- كاظم عودة .2- د.سمير مهنا .3- د.محمد كاظم عرب .4- د.نجاح رحم .ب‌- القسم البدني، ويتألف من 1- سمير شبيب .2- أحمد عبدالحسين .3- نجم عبود .4- أرسلان قادر" .واشار البيان الى انه تقرر تسمية (طارق عبد الحافظ) رئيس القسم التقني والاداري والمالي للجنة الحكام، وعضوية كل من 1- لؤي صبحي أديب 2- عماد عبدالرزاق .3- عباس عبدالكريم 4- تقني فني تسند الى شخص محترف لاحقاً .كما تم تسمية قسم المراحل السنية، مدرسة الحكام، ويتألف من 1- شاكر محمود .2- د.محمد غني .3- خليل ابراهيم .4- عبدالكاظم حسن .ونوه البيان الى قرار "تسمية (محمد قحطان) رئيسا لهيئة التراخيص، وعضوية كل من 1- د.حسين فلامرز .2- د.مهند قاسم زغير 3- رياض عدنان الحيدري". اما القرار الرابع فتضمن " تسمية الصحفي (يوسف فعل ضمد) مديراً للدائرة الاعلامية في اتحاد الكرة ".فيما تضمن القرار السادس ، أن "يكون (أسعد لازم علي) و(أحمد محمد علي كامل) ضمن اللجنة الخاصة لمراجعة وصياغة النظام الأساس للاتحاد العراقي المركزي والاتحادات الفرعية وروابط (الحكام – المدربين – اللاعبين الدوليين)، وبذلك يكون جميع أعضاء الهيئة التطبيعية في اللجنة حسب توجيهات الاتحاد الدولي.واكد البيان في ختامه على ان "الهيئة التطبيعية مستمرة بالاجتماعات الدورية عبر الدائرة الألكترونية، وسوف تكون هناك ورش عمل قادمة ومباشرة مع ممثلي الأندية والاتحادات الفرعية والروابط والأكاديميين والمعنيين بالشأن الرياضي بعد رفع الحظر ان شاء الله".

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