خلية الازمة في الديوانية تعلن تمديد حظر التجوال لغاية مطلع رمضان

2020/04/18 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان انسجاما مع التعليمات المركزية، فيما أكدت عدم تسجيل أي إصابة لليوم الرابع.وقال رئيس الخلية محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “اجتماع اليوم، لخص عدة قرارات مهمة تتعلق بحياة […]

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