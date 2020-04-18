4  مدن مرشحة لاستضافة الكالتشيو الإيطالي رغم أزمة كورونا

2020/04/18 | 18:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية عن مقترح جديد من اتحاد كرة القدم في بلادها من أجل استئناف المباريات بعد استقرار الوضع الراهن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.وقال عضو منظمة الصحة العالمية ومستشار اللجنة الأولمبية الإيطالية، والتر ريكاردي، عن المقترح في تصريحات لإذاعة “بونتو نوفو”، وقال: “هناك اقتراح من […]

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