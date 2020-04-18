نصيف تطالب بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري

2020/04/18 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المعنية والمنظمات الحقوقية بالعمل على تشريع قانون مكافحة العنف الأسري، مبينة أن مأساة الشابة ملاك الزبيدي يجب أن تكون بداية النهاية لمسلسل العنف ضد المرأة في العراق .وقالت نصيف في بيان اليوم :” ان المغدورة المأسوف على شبابها ملاك الزبيدي توفيت صباح اليوم متأثرة بالحروق […]

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