2020/04/18 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةوضعت القوات المغربية كل إمكانياتها لدعم المستشفيات العمومية في مواجهة جائحة كورونا والاستعداد لارتفاع عدد المصابين، حسبما أكد مسؤولون في قطاع الصحة العسكرية لـ”أ ف ب”.وأفاد الطبيب الرئيسي بالمستشفى العسكري محمد الخامس في الرباط العقيد المهدي الزوبير، بأن القوات المسلحة الملكية ولمواجهة الأزمة، أرسلت فرقا طبية للدعم حتى يتسنى ضمان التكفل الجيد بالمرضى، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب تستعين بالجيش لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب تستعين بالجيش لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).