منظمة حقوقية: فصائل موالية لتركيا تواصل نهب آثار عفرين

2020/04/18 | 18:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر فصائل المعارضة الموالية لتركيا في الشمال السوري، بالتنقيب عن الآثار في مناطق أثرية في مدينة #عفرين.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن مسلحين من فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “#العمشات”، نفذوا…

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