“جونز هوبكنز” تشكك بقرب توصل أمريكا للقاح مضاد لكورونا وتتحدث عن لقاح واعد بأستراليا

2020/04/18 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعتبرت البروفيسورة، سوبريا مونشو، المحاضرة في جامعة جونز هوبكنز، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول امكانية إنتاج لقاح مضاد لكورونا خلال عام أو 18 شهرا هي تصريحات متفائلة جدا.وشككت الخبيرة بواقعية هذه التصريحات رغم أن فيروس كورونا لا يعد فيروسا جديدا تماما، على حد تعبيرها.وأعلنت مونشو أن تطوير لقاح فعال ضد أي […]

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