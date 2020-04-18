دائرة صحة البصرة تكشف سبب ارتفاع معدل الإصابات في المحافظة

2020/04/18 | 18:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة كشف مدير الصحة العامة بدائرة صحة البصرة د.مصطفى عبد الرحمن، عن السبب المباشر وراء ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الأخيرين بعد تسجيل 32 إصابة فيما تحدث عن مشكلتين ميدانيتين تعاني منها الكوادر الصحية.وقال عبد الرحمن في لقاء متلفز " نطبق إجراءات دقيقة تبدأ منذ لحظة فحصنا للمصاب بناء على الاعراض التي أبلغنا بها داخل بيته للتأكد من انه مصاب من عدمه، بعدها نبدأ بفحص الملامسين من الاهل وكل من زاره تطبيقاً لمبدأ (اقتفاء الأثر) وهو اجراء طبي معتمد، الملامسون اولاً هم الأقارب وربما حتى المعارف بناء على ما نبلغ به من المصاب لنصل الى الجميع ونطوق المرض ونوقف نقل العدوى".وأوضح السبب المباشر لازدياد عدد الحالات المشخصة بالقول " بعض من تم فحصهم في السابق وفق هذا الإطار بدأت عليهم الاعراض حالياً وتم التأكد من انهم مصابون وهذا يفسر تسجيل 17 حالة بالأمس و15 إصابة اليوم في البصرة، بمعنى ان الإصابات ليست مفاجئة أو جديدة او خارج المنظور".وأضاف ان " 99% من الحالات الأخيرة هي لملامسين ولم تأتي من الخارج والزيادة سببها التحري عن الملامسين بسبب الإجراءات الاستباقية والتي سمح بها توفر الأدوات الطبية الخاصة بالفحوصات في البصرة وهذا ساعدنا كثيراً على القيام بفحوصات تشمل ملامسين مؤكدين واخرين محتملين".وشدد عبد الرحمن على ان "حظر التجوال يضمن عدم قيام مصابين مخفيين لم تظهر عليهم الاعراض بالتنقل ونقل العدوى لأخرين ويجب الالتزام به" ، مشيرا الى ان " لدى صحة البصرة الإمكانيات اللازمة لمواجهة أي ارتفاع محتمل بالإصابات، وما لدينا من خطط وأدوات مطمئن وقادر على التعامل مع أي ظرف بحدود المنظور".وكشف عن معاناة كوادر صحة البصرة من مشكلتين ميدانيتين الأولى هو إن " كثيراً من المناطق يرى اهاليها ان الإعلان عن إصابة احدهم بكورونا معيب ويتسبب بعزلة مجتمعية لذلك يمتنعون عن الإبلاغ عن اية اعراض أو القبول بفحص المصاب وبالتالي تتفاقم حالة المصاب ويصعب علاجه ، لكننا في صحة البصرة نعتمد طريقة الاقناع لأننا قلقون على حياة الشخص المصاب وهي الأهم".وتابع ان المشكلة الثانية تتلخص بأن " هناك من يتصور ان عملية التحري عن المصابين بكورونا هي بمثابة البحث عن مطلوب للقبض عليه وهذا تسبب لنا بمشاكل لان بعض الملامسين المحتملين لا يتعاونون ويتصرفون بغضب ورغم ذلك نتعاون معهم ونحاول اقناعهم".واعلنت وزارة الصحة ، امس الجمعة ، تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق بينها 17 حالة في البصرة التي سجلت ايضاً حالة وفاة.

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