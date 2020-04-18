نجم مانشستر سيتي: ربما أصبت أنا وعائلتي بفيروس كورونا

2020/04/18 | 18:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أثار البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل بتصريحاته بشأن شكوكه في إصابته هو وأفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد، والذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في إيقاف الأنشطة الرياضية، بما فيها الدوري الإنجليزي الممتاز.

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