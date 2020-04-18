النقل: حدوث هزّة أرضية في زاخو

2020/04/18 | 18:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية في مدينة زاخو.

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