2020/04/18 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أنطلقت اليوم أعمال معسكر القدس أولا رقم (11) تحت عنوان “بتكافلنا ننتصر لقدسنا”، والذي تشرف عليه الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية، للسنة الحادية عشرة على التوالي.وتقوم جمعية الأقصى والحركة الإسلامية، كل عام، قبيل شهر رمضان الفضيل، بتنظيم معسكر عمل تطوعي يشارك فيه الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق اعمال معسكر القدس اولا التطوعي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق اعمال معسكر القدس اولا التطوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).