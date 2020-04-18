2020/04/18 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت الدائرة في بيان، &...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعداد - النجف
اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان، &...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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