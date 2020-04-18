صحة النجف تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/18 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بعداد - النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان، &...





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