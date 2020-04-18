وزارة النفط توضح حقيقة إغلاق حقول محافظة ميسان

2020/04/18 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفت وزارة النفط، السبت، إغلاق حقول محافظة ميسان.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أنها تنفي "إ...





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