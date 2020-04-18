عرض فيلم “يلدا” الايراني في دور سينما المانية وفرنسية

2020/04/18 | 18:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/منصور جهانی /..يُعرض فيلم “يلدا” ثالث أفلام المخرج الايراني “مسعود بخشي” الروائية في دور السينما الألمانية والفرنسية.الفيلم الذي يحمل معنى “يلدا” (ليلة يلدا للغفران) Yalda, a Night for Forgiveness من إنتاج مشترك بين إيران وفرنسا وألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ ولبنان، ويلعب الأدوار الرئيسية في الفيلم كل من الممثلين الايرانيين “بهناز جعفري” و”فرشتة صدر عرفائي” […]

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