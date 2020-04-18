الهيأة المؤقتة لاتحاد الكرة تعلن عن هيكلة اللجان الجديدة

2020/04/18 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادواصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم السبت، سلسلة اجتماعاتها المتواصلة عبر الدائرة الالكترونية برئاسة السيد اياد بنيان، وبحضور الاعضاء كافة، والامين العام، وخرجت بجملة من القرارات التي تتعلق بهيكلية وتنظيم لجان الاتحاد كافة، وهي كالآتي:أولاً : تقرر تسمية السيد الدكتور (شامل كامل محمد) رئيس اللجنة الفنية والتطوير، وعضوية كل من السادة […]

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