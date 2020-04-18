مدير متحف الناصرية يعلن لـ”العهد نيوز” عن رفع جميع اعداد مجلة سومر في المكتبة الالكترونية

2020/04/18 | 18:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أعلن مدير متحف الناصرية الحضاري في ذي قار، عامر عبدالرزاق، اليوم السبت عن إكمال رفع مجلة سومر الى المكتبة الالكترونية لمتحف الناصرية الحضاري.وقال عبدالرزق، لـ”العهد نيوز”، بأن “المتحف أكمل تنزل جميع أعداد مجلة سومر في المكتبة الالكترونية لمتحف الناصرية الحضاري، لتكون أول موقع عراقي يرفع جميع أعداد مجلة سومر […]

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