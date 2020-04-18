على خطى العراق.. روسيا تقر استخدام “كلوروكين” مع مصابي كورونا رسميًا

2020/04/18 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أقرت وزارة الصحة الروسية اليوم السبت رسميًا، استخدام عقاقير ومركبات علاج المالاريا “كلوروكين” مع المصابين بفيروس كورونا، فيما تسلمت دفعة كبيرة من العلاج غير المسجل روسيًا من قبل الصين.وأكدت وزارة الصحة أنها “لا ترى أي عراقيل أمام استخدام دواء “هيدروكسي كلوروكين”في علاج الفيروس المستجد، رغم أن هذا العقار غير مسجل في […]

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