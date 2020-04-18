سوريا تدخل مجال التسوّق عبر الإنترنت… كيف ننجو من النصب والاحتيال؟

2020/04/18 | 18:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسواق، والعديد من المحلات طالها الإغلاق بقرارات من الحكومة ضمن جملة إجراءات التصدي لتفشي فيروس كورونا، ما جعل عملية التسوق صعبة جداَ، بينما زاد حظر التجوّل والوقت المحدد للتنقل مع تقطيع أوصال الأرياف عن المدن،…

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