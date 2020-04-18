الأزمة النيابية: الأموال المخصصة لمواجهة كورونا ستوزع على جميع المحافظات

2020/04/18 | 18:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الازمة النيابية أن الأموال المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية لأزمة فيروس كورونا، ستوزع على المحافظات لسد الاحتياجات والمستلزمات الطبية.وقالت عضو اللجنة داليا حاجي إن زيارة خلية الأزمة النيابية الى المحافظات واقليم كردستان يعني أن جميع المحافظات على … Readmore

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