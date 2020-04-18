خبير قانوني: “كورونا” يهدّد الأمن الوطني ولا يجوز للمحافظات تخفيف اجراءات الحظر

2020/04/18 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رأى الخبير القانوني فراس العدنان عدم جواز اتخاذ المحافظات قراراً بتخفيف حظر التجوال بمعزل عن الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن مواجهة فيروس كورونا أصبح يتعلق بالأمن الوطني.وقال العدنان، إن “قسماً الإدارات المحلية في المحافظات في اتخاذ قرارات بتخفيف إجراءات حظر التجوال، وهو أجراء غير صحيحة من الناحية الدستورية”.وأضاف أن “فيروس كورونا بات […]

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