2020/04/18 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم السبت، عزمها ملاحقة أحد الأشخاص قضائيا بسبب تجاوزه على قوات الشرطة خلال "بث مباشر" على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان يتجول في سيارته خلال حظر التجوال.

وذكر بيان للقيادة ورد لـشفق نيوز، أنه "بالرغم من التضحيات والجهود التي تبذلها الشرطة العراقية وشرطة محافظة البصرة خاصة في الظرف الراهن، الا اننا نلاحظ ان بعض ضعاف النفوس يحاولون بطريقة او بأخرى الاساءة للقوات الأمنيّة حيث نشر احد الأشخاص مقطع فيديو يتطاول فيه على القوات الأمنية بالرغم من التعامل الحسن وإبداء المساعدة له الا انه استهزء بالقوات الأمنية بطريقة مهينة لشخصه".

وأضاف "نحن في مديرية شرطة محافظة البصرة نستنكر هذا الفعل المشين "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان" ونعاهد المواطنين الكرام في محافظتنا الفيحاء اننا على العهد باقون و ملتزمون بأداء دورنا الوطني في أداء الواجب الإنساني بالاضافة الى الواجب المقدس الا وهو حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، مشيرا إلى أنه "سيتم ملاحقة هذا الشخص قضائيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تلاحق شخصاً "أساء" للشرطة في "بث مباشر" (فيديو)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تلاحق شخصاً "أساء" للشرطة في "بث مباشر" (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).