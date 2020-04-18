النفط: أعددنا البدائل للتعامل مع التطورات الأخيرة من بينها تقليل
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النفط: أعددنا البدائل للتعامل مع التطورات الأخيرة من بينها تقليل الكلف وإدامة عمليات التصفية
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