2020/04/18 | 18:40 - المصدر: الغد برس

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النفط: أعددنا البدائل للتعامل مع التطورات الأخيرة من بينها تقليل

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النفط: أعددنا البدائل للتعامل مع التطورات الأخيرة من بينها تقليل الكلف وإدامة عمليات التصفية

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