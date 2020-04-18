أوزبكستان تمدد القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا

2020/04/18 | 18:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت حكومة أوزبكستان، اليوم السبت، إنها قررت تمديد الإجراءات المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد حتى العاشر من ايار.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي في العاشر من أبريل، وأغلقت حكومة طشقند كل المقاطعات وبعض المدن الكبرى وكذلك بعض الشركات كما أمرت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا للعمل أو لشراء الحاجات الضرورية.

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