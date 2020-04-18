2020/04/18 | 18:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت غرفة عمليات أربيل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا يوم السبت تخفيف قيود حظر التجوال على منطقتين صناعيتين في أربيل استجابة لمطالب متظاهرين.

وكان العشرات من أصحاب محال صيانة السيارات قد تظاهروا السبت للمطالبة بالسماح لإعادة استئناف أعمالهم المتوقفة منذ شهر جراء حظر التجوال المفروض للوقاية من كورونا.

وقالت غرفة عمليات أربيل في بيان ورد لشفق نيوز، إنها سمحت لأصحاب المحال في الصناعة الشمالية والصناعة الجنوبية بإعادة فتح محالهم بدءاً من 21 آذار/مارس الجاري من الساعة الثامنة لغاية الثانية بعد الظهر.

وأضافت أن هذا القرار لا يشمل المطاعم والمقاهي وأماكن الصلاة في المنطقتين المذكورتين.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تستجيب لمطالب متظاهرين وتخفف القيود عن منطقتين صناعيتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تستجيب لمطالب متظاهرين وتخفف القيود عن منطقتين صناعيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).