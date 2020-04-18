تعافي 6 مصابين آخرين بكورونا في أربيل

2020/04/18 | 18:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة أربيل يوم السبت تعافي ستة مصابين آخرين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن ستة مصابين آخرين تماثلوا للشفاء التام من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن المتعافين الجدد غادروا المستشفيات إلى منازلهم.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في أربيل ارتفع إلى 118 من أصل 169 إصابة.

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