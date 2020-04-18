صحة بابل تعلن عن الموقف الوبائي في المحافظة

2020/04/18 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة بابل، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا منذ تسجيل اول اصابة لغاية الان في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "العدد التراكمي للاصابات بلغ 15 اصابة منذ تسجيل اول حالة ولغاية الان"، مشيرة الى "تماثل ست حالات منها للشفاء، وتوفيت خمس حالات، فيما يوجد اربع حالات تحت الرعاية الطبية الان".وأضافت انه "يوجد 168 حالة تخضع للحجر المنزلي، بينما يوجد 36 حالة قيد الفحص، أي من المشتبه باصابتهم بالفيروس"، مؤكدة "عدم تسجيل حالة شفاء او وفاة في المحافظة لهذا اليوم".

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