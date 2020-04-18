الصحة العالمية: الاسبوعان الاولى من رمضان مفصلية وعلى العراقيين تقليل الحركة بعد الافطار

2020/04/18 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر منظمة الصحة العالمية، السبت، الاسبوعين الاولى من شهر رمضان المقبل مفصلية بالنسبة للعراق، فيما دعت المواطنين الى تقليل الحركة والتجمعات ما بعد الافطار.وقال منسق برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت لـ/المعلومة/ ان “الاسبوعين الاولى من شهر رمضان المقبل مفصلية لوباء كورونا في العراق من خلال السيطرة عليه او […]

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