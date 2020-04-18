الصحة العالمية توصي العراقيين بالالتزام الشديد بالتدابير الوقائية خلال شهر رمضان

2020/04/18 | 18:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت منظمة الصحة العالمية، توصيات جديدة للمواطنين العراقيين حول طريقة التعامل مع الأوضاع خلال شهر رمضان.ودعا منسق برنامج الطوارئ بالمنظمة الدولية وائل حتاحت في تصريح، العراقيين إلى الالتزام الشديد بالإجراءات الوقائية في الأسبوعين الاولين من شهر رمضان، والاقلال من … Readmore

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