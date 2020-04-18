نجم وطني السلة يكشف عن أهدافه بعد الاعتزال

2020/04/18 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة لكرة السلة، حسان علي، عن أهدافه بعد الاعتزال من اللاعب.وقال علي لـ /المعلومة/ إن “تواجدي في نادي الشرطة، يُشعرني بسعادة كبيرة وأتمنى ان اقود الفريق لتحقيق البطولات واسعاد جماهيره”.وأضاف ان “مشوار الاحتراف لا زال في بدايته، لكن مستقبلاً سأعمل في الجانب الإداري، لأني افضله على […]

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