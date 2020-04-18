لاعبات الكرة مهددات بالإفلاس ..بسبب كورونا

2020/04/18 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، إن التقدم الذي حققته كرة القدم للسيدات مؤخرا معرض لخطر التراجع بعد توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا .وذكر الاتحاد في تقرير أن اللعبة على صعيد السيدات قد تواجه “تهديدا ببقائها” وقد تفقد العديد من اللاعبات مصدر دخلهن جراء الجائحة.ونقلت “رويترز” عن يوناس باير-هوفمان الأمين العام للاتحاد قوله: […]

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