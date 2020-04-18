وزارة الخارجية تُسيَّر رحلة استثنائيّة عن طريق البر للعراقيين العالقين في دولة الكويت

2020/04/18 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تُسيَّر رحلة استثنائيّة عن طريق البر للعراقيين العالقين في دولة الكويت.

وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد الصحاف، إن سفارة جمهورية العراق لدى الكويت تُسيَّر رحلة استثنائيّة عن طريق البر وعددهم مئة وواحد وخمسين مسافر.

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