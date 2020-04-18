بايدن يتهم ترامب بالتقاعس عن محاسبة الصين بسبب كورونا

2020/04/18 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الرئيس دونالد ترمب بالتقاعس عن محاسبة الصين على وباء كورونا.

وقال جو بايدن، إن الحقيقة المرة هي أن ترمب ترك أميركا مكشوفة ومعرضة لهذا الوباء، مضيفا أن الرئيس الأميركي تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات وبدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين.

وأضاف بايدن أن دونالد ترمب أنهى تمويل برنامج تم انشاؤه خلال إدارة أوباما وبايدن لرصد الأمراض المعدية الطارئة، وخفض عدد خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين.

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