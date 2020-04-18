دولة تعلن نفسها خالية من كورونا

2020/04/18 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأصبح بلد صغير في جنوب المحيط الهادئ بين أوائل الدول على مستوى العالم التي أعلنت عن خلوها من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وأكدت حكومة جزر كوك، وهي دولة صغيرة تحظى بالاستقلالية وتنتمي إلى الاتحاد الحر مع نيوزيلندا، أن نتائج كل فحوصات كورونا التي أجريت بالمئات فيها جاءت سلبية، ما أتاح للسلطات إعلان البلاد منطقة […]

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