مصدر امني لـ” العهد نيوز”: اعتقال 8 من المشتبه بتورطهم في التخطيط لاغتيال مدير الدفاع المدني في الرطبة

2020/04/18 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم السبت، عن اعتقال 8 من المشتبه بتورطهم بالتخطيط بعملية اغتيال مدير الدفاع المدني في قضاء الرطبة غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش بعد ايام من حادثة تفجير عبوة لاصقة في عجلة […]

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