مكتشف فيروس الإيدز “يفجر قنبلة” بشأن كورونا!

2020/04/18 | 18:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اعتبر عالم الفيروسات ومكتشف فيروس الإيدز، ان رواية انتقال كورونا إلى البشر من خلال الحيوانات البرية “اسطورة جميلة” مرجحا انه تسرب من المختبر .وقال عالم الفيروسات الحائز على جائزة نوبل عام 2008 لاكتشافه الفيروس المسبب لمرض الإيدز، لوك مونتانييه، إن فيروس كورونا أنشئ في مختبر، فهو يحتوي على جزيئات فيروس نقص […]

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