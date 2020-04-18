الصناعة تحدد مصير معامل الكمامات بعد القضاء على كورونا

2020/04/18 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن خطتها لزيادة إنتاج الكمامات والكفوف التي تستخدم للوقاية من فيروس كورونا، فيما حددت مصير الإنتاج بعد القضاء على كورونا.

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