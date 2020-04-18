بالفيديو.. حيدر الملا يرد على اتهامه بالوقوف وراء مصادرة منزل وزير التجارة بالنظام السابق

2020/04/18 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رد عضو تحالف القوى، النائب السابق حيدر الملا، السبت (18 نيسان 2020)، على اتهامه بالوقوف الى جانب ...





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