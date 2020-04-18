الحشد الشعبي يؤكد فقدان داعش اثنين من اهم اسلحته: الشلل اصاب 90% من خلاياه

2020/04/18 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، فقدان عصابات داعش الارهابية اثنين من اهم اسلحتها.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “عصابات داعش الاجرامية فقدت الكثير من قدراتها القتالية في كل القواطع خاصة ضمن حدود محافظتي صلاح الدين وكركوك وديالى”، لافتا الى ان “الانغماسيين وكتائب الهندسة المعنية بصناعة العبوات والتفخيخ […]

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