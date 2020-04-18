‏الحشد الشعبي يعفر ثلاثة احياء في النجف

2020/04/18 | 19:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفنفذت هيئة الحشد الشعبي / معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في النجف الاشرف، اليوم السبت، حملة تعفير وتعقيم جديدة في المحافظة بمشاركة عدد من المتطوعين.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الحملة شملت العديد من المرافق الحيوية والمنازل والمحلات والشوارع الداخلية لأحياء ( الجمعية والوفاء والعدالة ) في المحافظة”.وأشار البيان […]

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