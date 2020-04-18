بجهود ذاتية أهالي مجمع الزيتون في الديوانية ينيرون شوارع المجمع | تقرير

2020/04/18 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ربما الحظر الصحي وفرض حظر التجوال جاء بنتائج إيجابية على مجمع الزيتون السكني في الديوانية، حيث جعل من الرجال هناك يتبنون فكرة تأهيل وصيانة كل إنارة المجمع وبتكلفة ذاتية وجهود طوعية مشكلين خلية قسم منها تتولى التصليح وأخرى تجمع المبالغ البسيطة من شاغلي الشقق.تقرير: محمد حسن

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