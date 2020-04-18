2020/04/18 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: كتلة شيعية ترشح اسماء بالخفاء وتطالب الكاظمي بابعاد المحاصصة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: كتلة شيعية ترشح اسماء بالخفاء وتطالب الكاظمي بابعاد المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).