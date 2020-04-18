مصدر يكشف عن تفاصيل المصاب بكورونا في الديوانية

2020/04/18 | 19:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الاصابة الوحيدة في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "المصاب بفايروس كورونا هو رجل كبير في السن من الديوانية ويبلغ من العمر 63 عاما".

واضاف ان "الرجل من اهالي منطقة ام الخيل الاولى".

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