تعافي 10 مصابين بكورونا في محافظتين بكوردستان

2020/04/18 | 19:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديريتا الصحة في السليمانية وحلبجة بإقليم كوردستان العراق يوم السبت تعافي 10 مصابين آخرين من فيروس كورونا.

وقال مدير صحة السليمانية الدکتور صباح هورامي لشفق نيوز، إن 6 مصابين تماثلوا للشفاء التام من كورونا في محافظة السليمانية.

من جانبها، أفادت مديرية صحة حلبجة في بيان، بأن 4 مصابين بالفيروس تعافوا كلياً من الفيروس.

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