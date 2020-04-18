2020/04/18 | 19:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قائممقام السليمانية، السبت، عن ان المحافظة ستسمح يوم غد الاحد بافتتاح بعض الاماكن في المحافظة بما فيها السوق المركزي، فيما اعلن اعتذاره لمن تضرروا من تطبيق اجراءات حظر التجوال بفعل تفشي فيروس كورونا.

وقال اوات محمد، قائممقام السلیمانیة في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز "سيعاد فتح بعض الاماکن فې السلیمانیة مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا"، مبينا انه "سيعاد فتح السوق المركزي وسط السليمانية من الساعة ٦ صباحا الى ٥ مساء ".

واضاف ان "المخالف سیعاقب‌ ویغرم، ویجب علی کل شخص یذهب للسوق ان یرتدې الکفوف والکمامات"، محذرا من ان " الازدحام ممنوع منعا باتآ".

واعرب قائممقام السليمانية عن الاعتذار لکل من تضرروا خلال اغلاق الاسواق والاماکن العامة.

واعلنت محافظة السليمانية اسوة بمحافظات الاقليم الاخرى حظرا للتجوال وتعطيل بعض المؤسسات منذ ظهور اولى الاصابات بفيروس كورونا في آذار الماضي ثم مدد الحظر بعد توارد نتائج الفحوصات وظهور الاصابات والوفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح سوق مركزي بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح سوق مركزي بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).