خلال 24 ساعة.. حالة وفاة و31 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/04/18 | 19:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت تسجيل حالة وفاة و٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن مختبراتها سجلت اليوم ٣١ إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ٤، بغداد/ الكرخ ٢، مدينة الطب ١، النجف الأشرف ٧، البصرة ١٥، واسط ١، الديوانية ١.

وأضافت أن حالة الوفاة كانت في مدينة الطب ببغداد، في حين تم تسجيل ٤٧ حالة شفاء، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٥، مدينة الطب : ٣، النجف الأشرف: ١٠، السليمانية: ١٠، اربيل : ٦، البصرة : ٧، ذي قار : ٤، ديالى: ٢.

وقالت الوزارة إنه "بهذا يصبح المجموع الكلي كالتالي : مجموع الأصابات : ١٥١٣، مجموع الوفيات: ٨٢، مجموع حالات الشفاء: ٩٥٣.

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