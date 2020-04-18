العراق يتوقع تحسنا بطيئا لإسعار النفط

2020/04/18 | 19:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبرت وزارة النفط العراقية يوم السبت ان ما تشهده الاسواق العالمية من تراجع اسعار النفط امر مؤقت سرعان ما سينتهي ما انحسار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان مطول ان "ما تشهده السوق اليوم من بعض الانخفاض في الأسعار هو أمر مؤقت يعود إلى استمرار التأثير الكبير لجائحة كورونا والمعروض النفطي بأعلى مستوياته حيث أن تطبيق الاتفاق يبدأ من الشهر القادم".

واضافت الوزارة ان "من المتوقع أن يتوقف تراجع الأسعار بل وتتجه نحو التحسن البطيء حتى سحب كميات محسوسة من الخزين النفطي العالمي وتراجع تأثير الجائحة لتحقيق مستويات جيدة تبدأ من نهاية العام الحالي واستمراراً للعام القادم مع تحقيق نسب التزام جيدة بالاتفاق".

واتفقت مجموعة "أوبك بلاس"، الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج بما يعادل نحو 10 في المئة من المعروض العالمي، لدعم أسعار الخام التي انخفضت في خضم جائحة كورونا.

وبموجب الاتفاق، سيخفض العراق انتاجه بنحو مليون برميل يومياً.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية، وينتج نحو 4.5 مليون برميل يومياً، تذهب نحو 3.5 مليون برميل يومياً منها للتصدير.

وتراجعت إيرادات العراق من بيع النفط بشدة في آذار/مارس المنصرم، إذا بلغت نحو 3 مليارات دولار أمريكي تراجعاً من نحو 5 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

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