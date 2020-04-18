صحة حلبجة تعلن شفاء 4 حالات جديدة من كورونا

2020/04/18 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة حلبجة، اليوم السبت، عن شفاء 4 حالات جديدة في المدينة من فيروس كورونا.

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