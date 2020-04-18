وزارة النفط تجيب على أهم “اشكاليتين” تحوم حول اتفاق أوبك والدور العراقي الضعيف في الاتفاق

2020/04/18 | 20:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة النفط، بيانًا مطولًا ردت من خلاله، على الاشكاليات والاعتراضات التي تحوم حول الدور التفاوضي الضعيف للعراق خلال اجتماع أوبك، فيما أوضحت أهم اشكاليتين طرحها المعترضون على الاتفاق.وردت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، على إشكالية انتفاع السعودية وروسيا باحتساب رقم كبير لانتاجهم المرجعي ليتم من خلاله التخفيض، […]

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