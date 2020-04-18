بالانفوغراف.. ارتفاع حصيلة حالات الشفاء من كورونا في الكرخ

2020/04/18 | 20:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في جانب الكرخ.وبحسب الموقف الذي اطلعت "كلكامش برس" عليه، فأن الاصابات الجديدة في الكرخ بلغت 2 وتعود لمواطن يسكن في منطقة التاجي واخر في المحمودية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 67 حالة وعدد الوفيات 5، وحالات الشفاء 49 حالة.

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